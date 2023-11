Coppa Italia Serie D, i sedicesimi di finale: Cynthialbalonga e Nuova Florida vincono i derby laziali

Si sono conclusi i sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie D. A sfidarsi ben quattro squadre laziali, Cynthialbalonga, Trastevere, Tivoli e Nuova Florida, tutte impegnate in derby.

La Cynthia di rigore, la Nuova Florida di Carbone

Non si sono sicuramente annoiati gli spettatori di Nuova Florida - Tivoli, che ha visto prevalere per 2-1 i padroni di casa del Nuova Florida grazie al gol decisivo di Carbone. Una sfida che dopo il pareggio nei regolamentari, arrivato con i gol nel primo quarto d'ora di Sbordone e De Marco, è stata decisa nei supplementari. Nei primi minuti la Nuova Florida ha azzannato il match e si è presa il passaggio del turno con un gol in mischia di Carbone. Viene beffato invece ai rigori il Trastevere, che nei tempi regolamentari si guadagna più occasioni, tra cui quelle capitate sui piedi di Sebastiani e Alonzi tra il 75' e il 78', ma non riesce a sfondare il muro castellano, dove Fusco regala il passaggio del turno ai suoi neutralizzando il rigore di Calderoni.

I tabellini

CYNTHIALBALONGA-TRASTEVERE 5-3 d.t.r.

NUOVA FLORIDA - TIVOLI 2-1 (5'pt Sbordone (N), 11'pt De Marco (T), 49'pts Carbone (N)