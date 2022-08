Coppa Italia Serie D, i risultati

Risultati misti nel primo turno di Coppa Italia Serie D per le squadre in provincia di Roma, con tantissimi derby e due squadre che hanno dovuto salutare anzitempo la competizione contro altri rivali laziali. Le due eliminate sono il Nuova Florida, sconfitto per 3-2 dai sardi dell'Ogliastra, e la Vis Artena, battuta nettamente dal Flaminia Civitacastellana con il punteggio di 3-0. Trionfano le neopromosse in Serie D nei due derby laziali del primo turno, con la Lupa Frascati che dopo aver eliminato il Pomezia raccoglie anche lo scalpo dell'Ostiamare grazie alla doppietta di D'Angelo e il Tivoli che sorprende in trasferta i rivali del Cynthialbalonga per 1-3 con i gol di De Marco, Mastropietro e Pellegrini. C'è gioia anche per Trastevere e Roma City, con i primi vittoriosi sul campo del Montespaccato grazie al primo gol tra i professionisti di Alessandro Berardi mentre i secondi vincono ad Aprilia per 3-1.

Aprilia - Roma City FC 1-3 (Raffini rig. 28’pt (R), Laghigna rig. 5’st (A), De Mutiis 10’st (R), Cabella 15’st (R)

Montespaccato - Trastevere 0-1 (25'st Berardi)

Ogliastra - Nuova Florida 3-2 (16′ Mancosu (C), 46′ Elbkhtaoui (NF), 53′ Capparella (NF), 68’ Nurchi (C), 78’ Nurchi (C)

Flaminia Civitacastellana - Vis Artena 3-0 (Garufi 44'pt, Sirbu 7'st e 41'st)

Cynthialbalonga - Tivoli 1-3 (2' De Marco (T), 22' Mastropietro (T), 24' Sbardella, 65' Pellegrini (T)

Lupa Frascati - Ostiamare 2-0 (3'st e 5'st D'Angelo)