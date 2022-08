Coppa Italia Serie D, i risultati del turno preliminare

Tante squadre laziali nel turno preliminare della Coppa Italia Serie D, con ben due derby che sono valsi il passaggio del turno. A sfidarsi infatti sono state Lupa Frascati e Pomezia, una rivincita anche dei play-off per la promozione in Serie D che alla fine ha visto salire Tivoli e Lupa Frascati dal girone a tre e poi il Pomezia contro il Livorno. La Lupa Frascati ha confermato la vittoria di quest'estate superando per 2-0 il Pomezia con i gol al 8' e il 27' del primo tempo di D'Angelo, controllando il match nel secondo tempo e strappando così il pass per il turno successivo contro l'Ostiamare. Stesso risultato per la neopromossa Tivoli, che dispone per 2-0 del Real Monterotondo con i gol tra il 62' e il 70' di De Marco e Capodaglio.

CASSINO CALCIO-GLADIATOR 3-4 (d.c.r)

2' pt P. Tribelli (C), 14' pt A. Mancini (G).

LUPA FRASCATI-POMEZIA CALCIO 1957 2-0

8' pt A. D'Angelo (L), 27' pt A. D'Angelo (L).

TIVOLI CALCIO 1919-REAL MONTEROTONDO SCALO 2-0

17' st A. De Marco (T), 25' st P. Capodaglio (T).