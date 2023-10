Coppa Italia Serie D, i risultati dei trentaduesimi di finale

Giornata di derby per la Coppa Italia Serie D, con Real Monterotondo-Cynthialbalonga e Tivoli-Ostiamare che non si sono risparmiate nella sfida secca dei trentaduesimi di finale. Il Real Monterotondo si è fatto valere in casa contro la Cynthialbalonga, per ora autrice di un ottimo inizio di stagione nel girone G con tanto di terzo posto. I monterotondini sono andati avanti con Amore, per poi subire il pareggio castellano con il solito Cappai. La buona prova dei padroni di casa è proseguita fino ai calci di rigore, dove la squadra di mister Mariotti ha avuto la meglio grazie ai tre rigori parati dal suo portiere Eugenio Fusco. Sconfitta a sorpresa invece per un'altra protagonista del girone G, l'Ostiamare. La squadra ostiense ha ceduto ad un Tivoli in crisi e reduce dal cambio allenatore per il gol di Panaioli in avvio. Nella ripresa l'Ostiamare ha provato con Icardi e Cardella a mandare la sfida ai supplementari, ma il portiere del Tivoli ha fatto buona guardia. Esulta anche il Trastevere, che si prende il passaggio del turno a spese del Sassari, con un 2-0 figlio dei gol su rigore di Bertoldi, per fallo su Crescenzo, e di Mastropietro nel finale.

REAL MONTEROTONDO - CYNTHIALBALONGA 1-1

TIVOLI - OSTIAMARE 1-0

TRASTEVERE - SASSARI LATTE DOLCE 2-0