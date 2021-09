Coppa Italia femminile, ecco le avversarie della Roma

La Coppa Italia della Roma femminile riparte dal girone H. Questo è il risultato del sorteggio che si è svolto nella sala Paolo Rossi sede della Figc, che ha permesso la composizione di tutti i gironi della competizione.

Le avversarie della Roma

La Roma, sorteggiata nel girone H della Coppa Italia 2021/2022 se la vedrà con il Tavagnacco e il Pomigliano. Quest ultimo sarà avversario delle giallorosse nel prossimo turno di campionato, la terza giornata, dopo che Bartoli e compagne hanno raccolto due vittorie nelle prime due partite stagionali. Un sorteggio tutto sommato positivo per le ragazze di Spugna, che nella scorsa stagione hanno alzato il trofeo, il primo della loro storia, battendo ai calci di rigore il Milan.

Il Calendario della Roma in Coppa Italia

La Roma è la testa di serie del girone. Per questa ragione riposerà durante la prima giornata fissata per domenica 17 ottobre. Le giallorosse scenderanno in campo sabato 20 novembre in trasferta contro il Tavagnacco e il 19 dicembre, sempre fuori casa, contro il Pomigliano.

La formula della Coppa Italia

La Coppa Italia femminile vede partecipare le dodici squadre di Serie A e le dodici di Serie B. Le 24 società sono inserite in otto gironi da otto squadre ciascuno, con le prime 8 teste di serie che riposeranno per la prima giornata e che poi giocheranno due partite in trasferta. Le vincitrici degli otto gironi saranno qualificate per i quarti di finali.