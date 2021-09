Coppa Italia Promozione, vince ancora il Castrum Monterotondo

Il Castrum Monterotondo vince per 3 a 1 contro il Fidene e passa al terzo turno di Coppa Italia Promozione

Allo Stadio Ottavio Pierangeli il Castrum Monterotondo batte per 3 a 1 il Fidene e passa al turno successivo di Coppa Italia Promozione Lazio.

La partita

Il primo tempo fra Castrum Monterotondo e Fidene termina zero a zero ma nella ripresa i padroni di casa dilagano. Di Matteo Lomanto il gol che apre la partita e successivamente un autogol indirizza la partita verso il Castrum Monterotondo. Chiude definitivamente i conti la rete di Matteo Gatta. Sul risultato di 3 a 0 il Fidene segna una rete che però non cambia le sorti dell'incontro. Al triplice fischio esulta il Castrum Monterotondo che passa al terzo turno di Coppa Italia.