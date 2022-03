Vicovaro-Rocca Priora RdP 3-4: castellani agli ottavi di Coppa Italia

Il Rocca Priora RdP passa quindi agli ottavi di finale di Coppa Italia Promozione superando per 4 a 3 in trasferta un buon Vicovaro.

La partita

Dopo un buon inizio del Rocca Priora RdP con occasioni per Scacchetti e Troisi, è il Vicovaro a passare in vantaggio al 24esimo. Dopo uno scambio fra Taverna e Lanciotti, il pallone arriva a Cecchini che da pochi passi non sbaglia. Cecchini poi recupera palla dentro l’area di rigore del Rocca, serve Taverna che a botta sicura calcia a porta sguarnita ma Amico salva sulla linea. Al 27esimo il Rocca Priora pareggia col solito Scacchetti con un bel mancino in diagonale. Al 38esimo arriva il sorpasso castellano targato Ristori che di testa trasforma in rete un calcio di punizione. Al minuto 41 il difensore del Rocca si ripete sempre su azione da calcio di punizione, portando al riposo i castellani sul tre a uno. Ad inizio ripresa il Vicovaro accorcia le distanze con Loreti con un bel mancino dopo una bella azione personale di Azzawi. Loreti su punizione sfiora il pari ma colpisce la traversa. Allora al minuto 72 Nuzzi di testa gira in gol un bel cross di Scacchetti rimandando il Rocca in vantaggio di due gol. Nel recupero il Vicovaro trova la terza rete con un colpo di testa di Pangrazi su corner, ma non c’è più tempo.

