Coppa Italia Promozione Lazio, l'Ottavia piega il Morena e alza la Coppa

E’ l’Ottavia la squadra vincitrice della Coppa Italia di Promozione, trofeo Renzo Lucarini della stagione 2023-2024. Il club ha battuto, nella finale giocata allo stadio Madami di Civita Castellana, l’Atletico Morena (al secondo ko in finale in tre anni), segnando due reti sul finire del primo tempo in rapida successione. L’Ottavia succede, nell’albo d’oro della manifestazione, alla Lodigiani calcio 1972 e si colloca al primo posto nella speciale graduatoria per i ripescaggi in Eccellenza.

Il tabellino

ATLETICO MORENA-OTTAVIA 0-2



ATLETICO MORENA (4-3-3): G. Di Gennaro, Ruggiero, J. Gai, A. Guarnieri (↓ 1' st), M. Botti, I. Lunghi (↓ 1' st), A. Marianelli, D. Dini, Pisapia, N. Federici (↓ 39' st), D. Massella

A disposizione: L. Sozio, M. Belvisi (↑ 39' st), A. Paolantoni, Mercuri, P. Rizzo, F. Botti (↑ 1' st), A. Lunghi, A. Ticconi

All: Berti



OTTAVIA: R. Ragni, A. Sganga, L. Rambaldo, A. Paloni, M. Troccoli, M. Castellano, S. Ferruzzi (↓ 7' st), S. Battaglia, G. La Rosa (↓ 29' st), L. Fondi, F. Leggeri (↓ 38' st)

A disposizione: S. Lori, F. Rossi, G. Ciurleo, S. Murri (↑ 38' st), M. Cervini, A. Laureti (↑ 7' st), G. Tocci (↑ 29' st), Orgera Francesco

All: Porcelli Giuseppe



MARCATORI: 44' pt Rig. S. Battaglia (O), 47' pt S. Ferruzzi (O)



AMMONITI: A. Paloni (O), M. Castellano (O)



ESPULSI: 49' st D. Massella (A), 49' st L. Fondi (O)