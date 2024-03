Coppa Italia Promozione Lazio, i risultati delle semifinali: l'esito di Morena - Fiumicino e Paliano - Ottavia

Si sono concluse le semifinali di Coppa Italia Promozione, che all'andata avevano visto la vittoria del Fiumicino per 2-1 sull'Atletico Morena e il pareggio casalingo dell'Ottavia contro il Città di Paliano.

Le semifinali di ritorno

Il ritorno sorride all'Atletico Morena, che a due anni dalla finale persa con il Fonte Meravigliosa si rifà battendo al ritorno il Fiumicino. Il Morena è riuscito nell'impresa di ribaltare il 2-1 dell'andata grazie al gol di Botti al 15' del secondo tempo, arrivato dopo una mischia furiosa in area. Nulla da fare per il Fiumicino, capolista del girone C, che lotta, si vede annullare un gol di Mangione per fallo di mano al 45' ed esce per la regola dei gol in trasferta. In finale il Morena troverà l'Ottavia, che ha superato con la regola dei gol in trasferta il Città di Paliano, curiosamente anche capolista del girone D. Un pareggio pirotecnico, con quattro gol tutti arrivati nel secondo tempo, con l'uno-due iniziali a botta e risposta con Gabrieli e Battaglia tra il 10' e il 13'. Il Paliano si riporta avanti con Cristini su rigore al 34', ma subisce il beffardo pari e gol qualificazione al 42', con Sganga che regala la finale all'Ottavia al 42' sugli sviluppi di un calcio di punizione.

I tabellini

CITTA' DI PALIANO - OTTAVIA 2-2 (Gabrieli 10'st (C) Battaglia 13'st rig. (O), Cristini 34'st rig. (C), Sganga 42'st (O)

ATLETICO MORENA - FIUMICINO 1-0 (15'st Botti)