Coppa Italia 2022/2023: la programmazione per Roma e Lazio

A gennaio oltre al campionato riprenderà la Coppa Italia 2022/2023. La Roma e la Lazio faranno il loro debutto stagionale nella coppa nazionale a partire dagli ottavi di finale e potranno affrontarsi soltanto in finale, mercoledì 24 maggio 2023 all'Olimpico.

Coppa Italia 2022/2023

Sono state rese ufficiali le programmazioni degli ottavi di finale di Coppa Italia. La coppa nazionale sarà trasmessa in chiaro sui canali mediaset a partire da martedì 10 gennaio con l'Inter, la prima big a scendere in campo da detentrice del trofeo. Entrambe le romane giocheranno all'Olimpico a distanza di una settimana. Ecco il programma per le squadre capitoline:

Roma-Genoa giovedì 12 gennaio 2023 alle ore 21:00, in chiaro su Canale 5;

Lazio-Bologna giovedì 19 gennaio 2023 ore 18:00, in chiaro su Italia 1.

Il cammino della Roma

La Roma, che ha in bacheca 9 Coppe Italia, sfiderà quindi il Genoa squadra militante in Serie B che ha da poco esonerato Blessin e affidato la panchina a Gilardino, campione del mondo 2006. I giallorossi di Mourinho in caso di passaggio del turno sfideranno mercoledì 1° febbraio 2023 alle ore 18:00 ai quarti di finale in trasferta la vincente di Napoli-Cremonese. La partita sarà visibile in chiaro su Italia 1. In semifinale Mourinho potrebbe incontrare una fra Torino, Sampdoria, Milan o Fiorentina.

Il cammino della Lazio

La Lazio, 7 Coppe Italia vinte, affronterà il Bologna di Thiago Motta battuto in campionato per due a uno all'esordio stagionale. I ragazzi di Sarri in caso di successo giocheranno in trasferta il proprio quarto di finale dove troveranno la vincente di Juventus-Monza. Il possibile quarto di finale dei biancocelesti è previsto per le 21:00 di giovedì 2 febbraio 2023 e sarà trasmesso in chiaro su Canale 5. I biancocelesti poi in semifinale potrebbero affrontare una fra Inter, Atalanta, Spezia o Parma.