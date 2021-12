Coppa Italia Femminile: sarà Roma-Como la sfida nei quarti di finale

La Figc ha sorteggiato gli accoppiamenti dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Sorteggio benevolo per la Roma Femminile che nel prossimo turno sfiderà il Como, capolista in Serie B. Le giallorosse, dopo aver superato il proprio girone battendo Tavagnacco e Pomigliano, hanno partecipato al sorteggio come teste di serie dopo il successo nella scorsa edizione.

Roma-Como, quando e dove

I quarti di finale si disputeranno in sfide di andata e ritorno. Le giallorosse di Spugna giocheranno in trasferta il primo round, 29 o 30 gennaio, mentre il ritorno lo giocheranno in casa al Tre Fontane il 12 o 13 febbraio.

Il tabellone della Coppa Italia

La Roma è finita nel lato sinistro del tabellone della Coppa Italia. La vincente della sfida fra le giallorosse e il Como sfiderà in semifinale la vincente del derby toscano Fiorentina-Empoli. Nell'altra parte del tabellone ci saranno le sfide Inter-Juventus e Sampdoria-Milan.

Ecco il quadro completo dei quarti di finale di Coppa Italia 2021/2022