Coppa Italia, pareggio fra Rever e Decimoquarto

Finisce in parità la sfida di Coppa Italia femminile di Serie C fra la Rever Roma e la Roma XIV Decimoquarto.

Finisce 1 a 1 la partita di Coppa Italia di Serie C femminile fra la Rever Roma e la Roma XIV Decimoquarto. La sfida, valita per la prima giornata del girone 5 della Coppa Italia Serie C femminile, ha visto passare in vantaggio la Decimoquarto con Bartolucci al 14esimo. La Rever ha agguantato il pareggio che ha chiuso la partita ad inizio ripresa con Ulisse. La sfida si è giocata al campo Di Bisceglie, casa della Rever Roma, formazione nata da poche settimane e che ha preso il titolo sportivo del Formello.

Le altre squadre inserite nel raggruppamento sono l'Aprilia Racing e il Trastevere. Le prossime sfide in programma domenica 19 settembre saranno Aprilia-Rever e Trastevere-Decimoquarto.