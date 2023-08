Coppa Italia Femminile: il calendario della Roma

L'edizione 2023/2024 della Coppa Italia Femminile cambia formula e novità in arrivo dunque per la Roma campione d'Italia e finalista, perdente, della coppa nazionale.

Roma in campo agli ottavi

Le giallorosse di mister Spugna scenderanno in campo agli ottavi di finali che si giocheranno ad eliminazione diretta. Il calendario non è ancora ufficiale ma la Roma giocherà martedì 11 o mercoledì 12 ottobre (da non scartare posticipo l'8 novembre causa Champions League). Avversario delle capitoline la vincente di Cesena-Ravenna che si sfideranno ai sedicesimi. La Roma giocherà in trasferta.

Il calendario

La Coppa Italia prenderà il via col turno preliminare il 3 settembre (presente la Res Roma) e una settimana dopo sarà il turno dei sedicesimi (presente la Lazio Women). Agli ottavi (11-12 ottobre) in campo le prime otto della classifica, Roma compresa, per gli ottavi. Quarti e semifinali si giocheranno in partite di andata e ritorno rispettivamente 16/17 gennaio-6/7 febbraio e 2/3 marzo-9/10 marzo. La data della finale ancora da definire.