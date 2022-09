Coppa Italia Femminile: i gironi di Roma e Lazio

La FIGC femminile ha reso noti gli otto gironi di Coppa Italia Femminile che vedranno impegnate le formazioni di Serie A e Serie B. Fra queste ovviamente la Roma, finalista lo scorso anno e la Lazio Women ora in Serie B.

Coppa Italia, il regolamento

Al via della Coppa Italia Femminile (28 agosto= erano presenti 26 squadre (10 di A più le 16 di B). Al termine del turno preliminare (coinvolte le ultime quattro squadre della graduatoria che tiene conto del piazzamento finale nei due campionati) e quindi all'avvio della fase a gironi le squadre partecipanti sono 24 (eliminate Apulia Trani e Trento) che sono state divise in otto gruppi da tre. Durante questa fase si giocano partite di sola andata, e vanno ai quarti di finale solamente le otto vincitrici dei gironi. Quarti di finale e semifinali si giocano con sfide di andata e ritorno mentre la finale si disputa su gara unica in campo neutro.

Il girone della Roma

La Roma ha vinto la Coppa Italia nel 2021, mentre nella scorsa stagione è arrivata in finale ma ha perso subendo la rimonta della Juventus. Le giallorosse sono state sorteggiate nel Girone C insieme a Como e Arezzo. Di seguito ecco le date degli incontri:

Mercoledì 2 novembre 2022: Arezzo-Roma (seconda giornata)

Domenica 8 gennaio 2023: Como Roma (terza giornata)

Il girone della Lazio Women

La Lazio Women retrocessa in Serie B è stata inserita nel Girone F. Le ragazze di mister Catini se la vedranno col Milan e con la Ternana. Di seguito ecco il calendario degli impegni delle biancocelesti: