(Coppa Italia Eccellenza) Buona la prima per il Tor Sapienza, regolato per 4-0 il Sant'Angelo Romano

Inizia con le ali dell'entusiasmo la stagione 2021/2022 per il Pro Calcio Tor Sapienza Roma, che sconfigge in maniera nettissima la Polisportiva Sant'Angelo Romano ed approda al secondo turno della Coppa Italia Eccellenza Lazio. Una partita che per il Tor Sapienza si mette in discesa già dalle battute iniziali, spinta dal pressing costante dalla panchina di mister Fabrizio Anselmi. Chi apre il tabellino è Mereu, che al quindicesimo mette la palla in rete aprendo la festa del Tor Sapienza. Il forcing della squadra di casa continua e trovano il secondo gol al 35' con Vendemmia, che trasforma in gol un lancio di Cannizzo.

Meno da dire nella ripresa, in cui il Pro prova ad addormentare la partita e mister Anselmi sfrutta la situazione di punteggio per dare la possibilità a diversi giovani, alcuni classe '04, di poter assaggiare il campo, terminando tutte e cinque le sostituzioni. I padroni di casa però non smettono di segnare e allungano con il gol della doppietta dopo nemmeno un minuto dall'inizio del secondo tempo con la doppietta di Vendemmia. Ancora più notevole il quarto gol di Giordani al 77', che mette il punto esclamativo sulla partita del Tor Sapienza. L'attaccante, subentrato dalla panchina, prende palla dalla trequarti, salta tre giocatori e conclude a fil di palo realizzando un gol da cineteca. Una giornata trionfale quindi per il Tor Sapienza, che ha anche potuto riabbracciare i suoi tifosi al "Castelli" dopo quasi un anno e mezzo di stop causato dalla pandemia, un'assenza ripagata da 90 minuti di tifo incessante.

Pro Calcio Tor Sapienza - Sant'Angelo Romano 4-0 (15' Mereu, 35' e 46' Vendemmia, 77' Giordani)

Pro Calcio Tor Sapienza: Maddalena; Cannizzo; Polinari; Matarazzo; Santori; Minelli (20' st Chirieletti); Nardini (14' st Parlagreco); Della Penna; Vendemmia (26' st Giordani); Mereu (12' st Settembre); Torracchio (1'st Montesi). A disposizione: La Marra; Battaiotto; Parlagreco; Benedetti; Chirieletti; Angelini; Settembre; Montesi; Giordani. Allenatore: Fabrizio Anselmi.

Sant’Angelo Romano: D’Adamo; Boninsegna; Marchini (1'st Trenta); Perutti (1'st Ricci); Tranquilli; Rossi; Brighi; Mastrantonio (26' st Valentini); Giulitti (12' st Ndoj); Centanni; Di Rollo. A disposizione: Mascoli; Ferrante; Festa; Ndoj; Ricci; Restante; Maturi; Valentini; Trenta. Allenatore: Giancarlo Lucani.