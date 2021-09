Coppa Italia Eccellenza, sorteggiati gli abbinamenti del secondo turno

Non ci si ferma mai nell'Eccellenza Laziale. La Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato di aver concluso il sorteggio per gli abbinamenti del secondo turno della Coppa Italia Eccellenza. La giornata di partite per il secondo turno sarà il 12 settembre, con la formula della sfida secca. Nonostante la definizione degli abbinamenti la squadra che giocherà in casa sarà determinata con un ulteriore sorteggio effettuato domani in diretta streaming sulla pagina della Lega Nazionale Dilettanti. Di seguito gli accoppiamenti.

Civitavecchia Calcio - Monti Cimini

W3 Maccarese - Ottavia

Campus EUR - Aranova Calcio

Pomezia Calcio 1957 - Atletico Vescovio

Tivoli Calcio 1919 - Luiss

Anzio Calcio 1924 - Indomita Pomezia

Real Rocca di Papa La Rustica - Atletico Lodigiani

Pro Calcio Tor Sapienza - Riano Calcio

Pontinia - Città Monte S.G Campano

Terracina Calcio - Gaeta

Colleferro - Lupa Frascati

Sora Calcio 1907 - Arce 1932