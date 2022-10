Coppa Italia Eccellenza: I risultati dei sedicesimi di finale

Giornata ricca di match nei sedicesimi di finale della Coppa Italia Eccellenza. Le partite con le vittorie più nette sono state quelle tra Sora e Ferentino, terminata 4-0 per il Sora in trasferta, e tra C.S Primavera ed Anzio con il Primavera che conferma il suo ottimo momento di forma regolando per 4-1 in casa l'Anzio. Ben quattro invece le partite terminate ai rigori, tra cui spicca il pirotecnico 2-2 tra Anagni e Vis Sezze.

Academy Ladispoli - Campus EUR 2-0

Audace - Colleferro 1-3

C.S Primavera - Anzio 4-1

Certosa - Vicovaro 1-1

Ferentino - Sora 0-4

Fonte Meravigliosa - Astrea 0-0

Indomita Pomezia - Boreale Donorione 1-1

Itri - Gaeta 2-0

Luiss - Torrenova 2-1

Nettuno - FalascheLavinio 2-1

Cimini - Cerveteri 2-0

Tor Sapienza - Villalba 1-2

Terracina - Formia 0-2

UniPomezia - IV Municipio 2-0

Vis Sezze - Anagni 2-2

W3 Maccarese - Civitavecchia 1-2