Coppa Italia Eccellenza, ecco i risultati della prima giornata

Si è chiusa ieri sera la prima giornata valida per la Coppa Italia dell'Eccellenza Laziale. Impegnate sei squadre in tre fasce orarie diverse. La prima ad esordire è stata il Gaeta, che ha accolto sul proprio campo l'Atletico Lazio alle 17 di ieri. Dopo un primo tempo privo di reti ed estremamente combattuto è stata una rete di Mario Mariniello al terzo minuto del secondo tempo a spezzare gli equilibri in favore del Gaeta, che ha poi controllato la partita fino a portarla nelle proprie mani. I gaetani approdano di misura quindi al secondo turno della Coppa Italia, e attendono i loro prossimi avversari. Molto più comoda la vittoria dell'Arce 1932, che ha approfittato del fattore campo per regolare con un rotondo 4-0 gli avversari del Morolo Calcio, militante nel girone C di Eccellenza.

La partita si è messa in salita per l'Arce al 14' del primo tempo con l'espulsione di Moriconi, ma la squadra di casa trova il vantaggio in dieci contro undici al 27' del primo tempo con un autogol del Morolo. Il raddoppio arriva al 42' sempre del primo tempo con il piede di Turmalaj. Nonostante l'inferiorità numerica l'Arce trova il terzo gol in avvio di secondo tempo con il capitano Pintori, mettendo in ghiaccio definitivamente il match con un gol di Testa al 26' del secondo tempo. Vittoria larga anche per il Pro Tor Sapienza, che mantiene l'imbattibilità casalinga delle squadre impegnate con un netto 4-0 alla Polisportiva Sant'Angelo Romano, militante in Eccellenza B. In rete per la compagine romana Mereu e Giordani, inframmezzati da una doppietta di Vendemmia.

I risultati:

Gaeta Calcio - Atletico Lazio 1-0

Arce 1932 - Morolo Calcio 4-0

Pro Tor Sapienza - Polisportiva Sant'Angelo Romano 4-0