Coppa Italia Eccellenza Lazio, il ritorno delle semifinali: il Terracina ribalta la W3 Maccarese, esulta l'UniPomezia

Si conclude con due partite combattute, per delle semifinali complessivamente divertenti, questa fase della Coppa Italia Eccellenza Lazio. Il verdetto è stato emesso, saranno Terracina e UniPomezia a giocarsi il titolo mercoledì 7 febbraio.

Il Terracina ribalta in casa, Morelli e Lupi regalano la finale all'UniPomezia

Chi aveva il compito più difficile al termine dell'andata era sicuramente il Terracina, battuto a Maccarese da un gol di Catese nel primo tempo. Il Terracina ha messo in chiaro le sue intenzioni con Bellante dopo solo sette minuti, raddoppiando con Curiale al 39' e andando così all'intervallo con la qualificazione virtualmente raggiunta. Ci pensa Carta a riaprirla, alla mezz'ora del secondo tempo, un gol che li porterebbe in finale per la regola dei gol in trasferta. Due minuti dopo però Fioretti spezza i sogni di rimonta della Maccarese, con il gol del 3-1 definitivo che prenota un posto in finale al Terracina. A sfidarli ci sarà l'UniPomezia, che dopo l'1-1 dell'andata contro il Montespaccato ha gioco facile al ritorno. Nonostante le porte chiuse i pometini hanno saputo trovare la forza di imporre il proprio contesto già dalle prime battute. Al terzo minuto infatti Morelli manda avanti i suoi, costringendo gli ospiti ad una partita di rincorsa, con il gol di Lupi al 35' del primo tempo che manda al riposo le squadre su un pesantissimo doppio vantaggio casalingo. Nella ripresa un frastornato Montespaccato assalta senza grosso profitto la porta avversaria, con i pometini che si conquistano la finale.

La finale Terracina - UniPomezia, i precedenti

Per il Terracina sarà la prima finale dal 1996, persa con l'Anzio per 1-0, mentre per l'UniPomezia, ex-aequo con il Civitavecchia con più vittorie (2), sarà la terza finale, dopo le due vinte consecutivamente tra il 2017 e il 2018 contro Astrea e Itri. In lotta per il titolo nel girone B, le due squadre si sono già sfidate quest'anno, con un 1-1 a Pomezia nella settima giornata di campionato.