Coppa Italia Eccellenza Lazio, i risultati dell'andata delle semifinali

Sorridono le squadre di casa nell'andata delle semifinali di Coppa Italia Eccellenza Lazio, che ha visto affrontarsi quattro squadre provenienti dai due gironi di Eccellenza Lazio. La vittoria più netta è quella della Luiss, che mette una seria ipoteca sulla finale travolgendo per 3-0 in casa la Polisportiva Cimini. Ha dato l'avvio il gol di Carbone dopo solo 10', su assist di Biraschi, con gli ospiti che restano in dieci a fine primo tempo per il doppio giallo di Menna. Pronti via e alla ripresa del match colpisce Mendicino, che di pallonetto supera il portiere avversario. A chiudere il match ci pensa D'Alessandro al 57' sempre con un tap-in su azione partita da De Vincenzi, con la beffa finale per la Cimini del rosso diretto per fallo di reazione commiato a Renzetti. Più lottata la sfida tra Insieme Formia e Nettuno, con il gol di Medici al 17' del primo tempo che spedisce il Formia al ritorno con il vantaggio.

LUISS - CIMINI 3-0 (10’pt Carbone, 1’st Mendicino, 12'st D'Alessandro)

INSIEME FORMIA - NETTUNO 1-0 (17'pt Medici)