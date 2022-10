Coppa Italia Eccellenza Lazio, i risultati dell'andata degli ottavi

Giornata ricca di match equilibrata nell'andata degli ottavi di Coppa Italia Eccellenza Lazio. Spicca un'altra vittoria pirotecnica dell'UniPomezia, che in casa contro il Vis Sezze vince 4-2 rendendo vana la doppietta di Zimbardi per gli ospiti. Si prendono un buon vantaggio di due gol per il ritorno anche Luiss e Sora, con i primi vincitori sul campo del Certosa per 0-2 e il Sora che in casa piega il Colleferro grazie ai gol di Prati e Di Stefano. Terminano 1-1 invece Boreale - Ladispoli e Civitavecchia - Cimini, mentre vincono di misura Formia e C.S Primavera. Verdetto rimandato alla prossima settimana anche tra Villalba e Astrea che pareggiano in casa del Villalba per 2-2.

UNIPOMEZIA - VIS SEZZE 4-2

SORA - COLLEFERRO 2-0

CERTOSA - LUISS 0-2

BOREALE - LADISPOLI 1-1

CIVITAVECCHIA - CIMINI 1-1

VILLALBA - ASTREA 2-2

ITRI - INSIEME FORMIA 1-2

C.S PRIMAVERA - NETTUNO 1-0