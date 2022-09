Coppa Italia Eccellenza Lazio, i risultati del turno preliminare

Quattro partite nel turno preliminare di Coppa Italia Eccellenza Lazio, con ben otto squadre che hanno dato vita a match interessanti. Il primo risultato è quello della matricola Atletico Torrenova, che in casa contro la Vigor Perconti e strappano il pass per i sedicesimi di finale. Successi casalinghi anche per Nettuno e Vicovaro, tutte e due neopromosse in Eccellenza come il Torrenova. I nettunensi hanno superato l'ostacolo Monte San Biagio per 3-0 grazie al contributo di Nanni, autore di una doppietta. Vince per 2-0 invece il Vicovaro, che con una buona prestazione batte il Fiano Romano. A chiudere il turno preliminare il successo esterno del Fonte Meravigliosa, che grazie a un gol di Sperati batte l'Antica Aurelio.

Atletico Torrenova - Vigor Perconti 2-1

Aurelio Antica Aurelio - Fonte Meravigliosa 0-1

Vicovaro - Fiano Romano 2-0

Nettuno - Monte San Biagio 3-0