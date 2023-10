Coppa Italia Eccellenza Lazio, i risultati del ritorno dei sedicesimi di finale

Si è concluso il ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia Eccellenza per quanto riguarda il Lazio. Ribaltano il risultato dell'andata il Campus EUR, vittorioso per 2-1, e il Formia, che forte del gol in trasferta riesce a ribaltare il 2-1 subito all'andata con una vittoria di misura. Vince ai rigori il Colleferro, che si fa rimontare dal Vicovaro ma tiene botta dal dischetto, mentre il Roccasecca vince ma non riesce a ribaltare la sconfitta per 0-2 dell'andata.

In corsivo le qualificate

AUDACE-MONTESPACCATO 3-3

PESCATORI OSTIA-FAVL CIMINI VITERBO 1-2

ACADEMY LADISPOLI-LUISS 2-1

AURELIA ANTICA AURELIO-VILLALBA OCRES MOCA 1-0

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA-NETTUNO 1-0

CERTOSA-CITTA’DI ANAGNI 1-2

CITIZEN ACADEMY-CAMPUS EUR 1-2 (4-5 d.c.r)

CITTA’DI FORMIA-RACING ARDEA 1-0

GAETA-VIS SEZZE 1-0

MONTE SAN BIAGIO-FERENTINO 2-1

POMEZIA-W3 MACCARESE 0-2

ROCCASECCA-TERRACINA 2-1

SSA RIETI -ASTREA 1-0

VICOVARO-COLLEFERRO 2-1 (6-7 d.c.r)

ARANOVA-CIVITAVECCHIA 1-2