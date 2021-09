(Coppa Italia Eccellenza) La Lvpa Frascati supera l'Audace 1919 alla lotteria dei rigori e passa al secondo turno

E' duro e combattuto l'esordio della Lvpa Frascati nella Coppa Italia di Eccellenza, a farne le spese è l'Audace 1919, compagna di girone C della squadra di Frascati e che quindi riaffronterà quest'anno in campionato. L'inizio della Lvpa è pressante, con la squadra di casa che impone il suo ritmo e il suo dominio territoriale sugli ospiti. Le occasioni da gol arrivano di conseguenza, con una conclusione di Hrustic da fuori area che finisce alta e un tiro di Schiena dopo un dribbling che finisce a lato. Il primo tempo si conclude con altre occasioni della Lvpa, specie quella capitata a Sebastiani al 37', che non riesce a capitalizzare un errore di Mirti e il primo tempo nonostante le tante occasioni si chiude a reti inviolate.

La mossa di mister Pace all'intervallo è l'entrata di Negro e il cambio modulo con il 4231, che sortisce subito gli effetti sperati. Il gol del vantaggio del Frascati arriva con Peri, che sfrutta un assist di Sebastiani per aprire il conto dei marcatori. La Lvpa non smette di attaccare ma non riesce a trovare il gol del raddoppio, e anzi comincia ad esporsi ai contropiedi dell'Audace. E' questione di pochi minuti quando Lacertosa proprio in ripartenza trova il gol della parità per l'Audace, per la disperazione della squadra di casa. Il Frascati si rimbocca le maniche e continua a pressare la squadra avversaria, non riuscendo però a concretizzare le occasioni capitate a Pagliarola prima e a Negro poi. Il finale della partita sono la lotteria dei rigori, in cui entrambe dimostrano di avere degli ottimi rigoristi. A spezzare gli equilibri però è il portiere del Frascati Santi, che respinge il rigore di Mirti e dona il passaggio del turno alla sua squadra.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FASDFRASCATICALCIO%2Fvideos%2F819411698747196%2F&show_text=true&width=560&t=0" width="560" height="429" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

