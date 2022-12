Coppa Italia Eccellenza, la decisione del Giudice Sportivo su Nettuno - UniPomezia

Niente da fare per l'UniPomezia, che aveva chiesto la vittoria a tavolino per il rinvio della partita tra Nettuno e UniPomezia di Coppa Italia Eccellenza, rinviata per l'impraticabilità del campo di Nettuno. Con la vittoria a tavolino sarebbe stato conseguente il passaggio del turno dell'UniPomezia a scapito del Nettuno. Di seguito parte del comunicato del Giudice Sportivo che rigetta il ricorso. "[...] Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, si rileva che l’arbitro con supplemento di rapporto allegato al referto di gara, riferisce: “al nostro arrivo nell’impianto ci rendiamo conto che il terreno di gioco era totalmente allagato causa maltempo. Dopo il rilievo effettuato con i capitani di ambo le società decido di posticipare l’inizio della gara. Con il passare del tempo il terreno di gioco si stava asciugando dandoci speranza di poter iniziare la gara, ma fatti ulteriori rilievi constatiamo che non era possibile iniziare la gara in quanto gran parte del terreno di gioco era ancora allagato. Durante l’attesa il custode inizia la segnatura delle linee ma ciò non è stato possibile portare a termine a causa delle pozzanghere presenti su tutto il perimetro (soprattutto sulle due fasce dove sarebbero dovuti essere presenti gli AA).” Il Commissario di Campo designato sul referto inviato a quest’organo giudicante, segnala terreno di gioco pieno di acqua e quindi gara non disputata per impraticabilità del terreno di gioco. In virtù di quanto previsto dalla regola 1 decisioni ufficiali FIGC punto 2, del regolamento del gioco del calcio, il giudizio sull’impraticabilità del terreno di gioco per intemperie o per ogni altra causa è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara. L’accertamento alla presenza dei capitani delle squadre, dev’essere fissato all’inizio della gara. Le procedure proposte dal regolamento sono state eseguite nella norma. Pertanto in funzione a quanto sopra, le doglianze della società UNIPOMEZIA 1938 non possono essere prese in considerazione".