(Coppa Italia Eccellenza) L'Aranova trionfa sul campo del Parioli Calcio e vola al secondo turno

Parte bene la stagione dell'Aranova, che trionfa sul campo del Parioli in una partita dalle tante occasioni e che sicuramente non ha fatto annoiare i tifosi presenti allo Stadio "Armata del Mare" di Roma. Una partita caratterizzata da un certo equilibrio nel primo tempo, con occasioni da entrambe le parti, con nessuna delle due squadre in grado di riuscire a trovare l'allungo decisivo. Al rientro dagli spogliatoi la partita prende una direzione più chiara. L'arbitro fischia un fallo su Giurato in area di rigore del Parioli e Di Mario trasforma il rigore che dà il vantaggio agli ospiti. Il gol che mette in ghiaccio definitivamente la partita è di La Ruffa, nemmeno dieci minuti dopo, che chiude la partita e spedisce l'Aranova al secondo turno della Coppa Italia Eccellenza.

Parioli Calcio - Aranova 0-2 (Di Mario, La Ruffa)

PARIOLI CALCIO Spogani, Morresi, Cricco, Gianotti, Appolloni, Nuti, Felici, Mecarelli, Sebastianelli, Soccorsi, Mattei. A disposizione: Facchini, Codispoti, Fornetti, Forchini, Cagnoni, Vittorini, Celi, Napolitano, Fortuna All. Domenici

ARANOVA Zonfrilli, La Ruffa, Cupperi, Pocci, Buffolino, Tartaglione, Di Biagio, Giurato, Di Mario, Toccardo, Fagioli. A disposizione: Alessandrini, Santoro, Aloisi, Tiozzo, Oberti, Cruciani, Di Battista, Ferrazzoli, Ferrato All. Vigna