Coppa Italia Eccellenza: il sogno del Terracina finisce a Teramo

I ricordi della Coppa vinta resteranno per sempre nei tifosi del Terracina, ma resta amara l'eliminazione nel ritorno dei quarti di Coppa Italia Eccellenza contro il Teramo, che elimina i laziali dalla coppa con un 3-1 senza appello. La sfida è stata indirizzata pesantemente dal primo tempo, in cui il Terracina ha perso quasi subito l'equilibrio lasciato dall'andata (1-1) con il gol di rapina di Oses al 9' che approfitta della parata di Martinelli su Santirosso per dare un vantaggio sostanziale e psicologico al Teramo. Tante polemiche arbitrali, con un rigore chiesto a gran voce dai padroni di casa al 29' e un gol annullato a Curiale poco prima del 45'. Proprio a fine primo tempo arriva la beffa, con il Teramo che trova il meritato 2-0 nel recupero grazie a D'Egidio. Il Terracina rientra in campo tramortito nel secondo tempo, ma al 9' Curiale si fa sentire ed è miracoloso il salvataggio sulla linea di Cipolletti che evita di riaprire il match. Gli abruzzesi chiudono il match definitivamente al 32', con Cangemi che sugli sviluppi di un angolo trova un bel gol al volo che spedisce il Teramo in semifinale. Sette minuti dopo Sossai rende migliore il passivo ma il Terracina saluta la Coppa, non senza rimpianti.

Il tabellino

TERAMO - TERRACINA 3-1

CITTA' DI TERAMO Negro, Furlan, Pepe, Cipolletti (10'st Cangemi), Massarotti, Esposito, Ferraioli (37'pt Sanseverino), Vanzan, D’Egidio (20'st Tourè), Oses (38'st Marcado), Santirocco (24'st Dos Santos) . A disp. Di Donato, Palmentieri, Damiani, Governatori All. Pomante



TERRACINA Martinelli, Zambruno (36'st Mazzon), Rosania (38'st Ragozzo), Sossai, Celli, Proietti, Pesce, Petruccelli (17'st Fioretti), Carlini, Curiale, Camara (36'st Cano) A disp. Campagna, Merluzzi, Guida, Stella, Rosato All. Gatta (Pernarella squalificato)



RETI Oses 9'pt (C), D'Egidio 47'pt (C), Cangemi 32'st (C), Sossai 39'st (T)



ARBITRO Stanzani di Bologna Ass. Cavallari di Ravenna e Corbelli di Rimini