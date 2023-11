Coppa Italia Eccellenza, il ritorno degli ottavi: Il Civitavecchia senza problemi, il Rieti non ribalta l'andata

Si è concluso il ritorno degli ottavi di Coppa Italia Eccellenza Lazio.

Poche sorprese, tante conferme

Un ritorno di Coppa Italia Eccellenza che non ha dato adito a troppe sorprese. Il primo a confermarsi è l'Academy Ladispoli, che come all'andata rifila un pesante tris al Campus EUR e strappa il pass per il turno successivo. Stesso risultato anche per il Montespaccato, che ripete il 2-1 esterno dell'andata di Rieti grazie ai gol di Giusto e Putti. Non riesce la rimonta del Colleferro, che dopo il 4-2 dell'andata soccombe all'UniPomezia di Piro e Delgado. Successo netto anche per il Terracina a Formia, forte del 2-0 dell'andata, e tiene la W3 Maccarese, che a Viterbo può accontentarsi dello 0-0 per passare.

I tabellini

In corsivo chi passa il turno

AURELIANTICAURELIO - CIVITAVECCHIA 0-3

CAMPUS EUR - ACADEMY LADISPOLI 0-3

CITTA' DI FORMIA - TERRACINA 1-3

COLLEFERRO - UNIPOMEZIA 1-2

MONTESPACCATO - SSA RIETI 2-1

FC VITERBO - W3 MACCARESE 0-0

GAETA - C.S PRIMAVERA 1-0

CERTOSA - FERENTINO 2-2 (in corso)