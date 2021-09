(Coppa Italia Eccellenza) Il Fiumicino non regge l'urto della Maccarese e gli ospiti calano il tris

Netta sconfitta per il Fiumicino nella prima partita stagionale contro la Maccarese, che passa sul campo del Fiumicino per il punteggio di 0-3

Non è finita come speravano in casa Fiumicino 1926 il quasi-derby contro a W3 Maccarese. Le due società del litorale, che militano entrambe nel girone A dell'Eccellenza laziale, hanno dato vita ad una partita sì combattuta ma che sin da subito si è indirizzata nelle mani del Maccarese, molto più volitivo e deciso a sfruttare il suo dominio territoriale. Il Maccarese passa in vantaggio con un tiro di Troccoli intorno al 15' del primo tempo. E' l'episodio che indirizza la partita. Spinti dalla grandissima partita di Russo gli ospiti trovano il raddoppio su calcio di rigore trasformato da Tisei. Arrivano altre occasioni ma all'intervallo il punteggio è sempre di 0-2, con i padroni di casa che devono provare ad invertire l'inerzia di una partita che sembra sfuggirgli.

Nel secondo tempo piove sul bagnato per il Fiumicino. Al rientro dagli spogliatoi il Maccarese non sembra aver perso la determinazione del primo tempo e questa volta è proprio Russo ad entrare di forza nel tabellino dei marcatori, con il terzo gol su assist di Di Giovanni che chiude definitivamente il match e manda il Maccarese al secondo turno di Coppa Italia. Gli ospiti hanno l'occasione di dilagare ancora di più con lo scatenato Russo, che segna il quarto gol che vale la sua doppietta personale ma il direttore di gara ravvisa un'irregolarità che ferma il gioco e fissa definitivamente il punteggio sullo 0-3 a favore della squadra di mister Stefano Manelli, che può tornare a casa con un sorriso in più in vista della prossima stagione.

Fiumicino 1926 - W3 Maccarese 0-3 (Troccoli, Tisei, Russo)

Fiumicino 1926: Molon, Ferrari, Boccadifuoco, De Nicolo, Bove, Palmieri, Moi, Munaretto, Bonis, Pischedda, Marzi. A disposizione: Gattella, Paris, Benedetti, Trimeliti, Zoppellari, Bozzetto, Parini, Prato, Tiberi. All. Fascione

W3 Maccarese: Pieri, Starace, Pellegrini, Tisei, Ciorciolini, Damiani, Mat. Troccoli, Lo Monaco, Russo, Dei Giudici, Baldinetti. A disposizione: Di Giovanni, Mir. Troccoli, Montalbano, Bergamini, La Rosa, Fasolino, Bernardi, Antonini, Tosti. All. Manelli