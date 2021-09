(Coppa Italia Eccellenza) Il Civitavecchia non fa sconti al Ladispoli e approda al secondo turno

Il Civitavecchia fa felici i suoi tanti tifosi presenti allo stadio per la prima stagionale e trova il passaggio del turno in Coppa Italia Eccellenza contro l'Academy Ladispoli, superata in rimonta in un secondo tempo arrembante. La squadra di mister Castagnari non gioca male nel primo tempo, che anzi è piuttosto equilibrato. E' la bravura di Perocchi però a sbloccare la partita al decimo minuto del primo tempo per il Ladispoli, con una punizione che si infila tra la barriera e passa alle spalle di Francabandiera. Il portiere del Civitavecchia, incolpevole sul gol ospite, è costretto ad abbandonare il campo poco dopo lo 0-1 per un infortunio, al suo posto al 13' entra il giovane classe 2004 Senserini, autore di una buona prestazione. Per tutto il resto del primo tempo il Civitavecchia prova a forzare in attacco per il pareggio ma non trova l'occasione giusta e si va agli spogliatoi con il Ladispoli davanti.

La differenza arriva tutta nel secondo tempo, con il Civitavecchia che ha evidentemente cambiato qualcosa a livello di testa. Funari stacca di testa e rimette in pari la situazione un solo minuto dopo il rientro in campo, innescando la fortissima reazione della squadra di casa che cinque minuti dopo trova il vantaggio con Panico e triplica il punteggio con Luciani. Gli ospiti ora sembrano soffrire l'impeto della squadra di casa e il Ladispoli deve anche salvarsi un paio di volte dal gol del 4-1. Nel finale la partita si fa più nervosa con l'espulsione di Ruggiero per doppia ammonizione, che però non scalfisce la tenuta difensiva dei padroni di casa. Nemmeno il Ladispoli si salva dalla girandola di ammonizioni, e terminerà la partita in nove per le espulsioni di Carolini e Teti.

Civitavecchia Calcio 1920 vs Academy Ladispoli 3-1

Marcatori: 10′ Perocchi (L); 46′ Funari, 51′ Panico e 58′ Luciani (C)

Arbitro Wael Abu Ruqa

Ammonizioni: Fatarella, Ruggiero, Panico, Funari, Di Mauro, Teti

Espulsioni: Ruggiero (36’st); Carolini (43’st) e Teti (46’st)



CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 FRANCABANDIERA (13′ Senserini) FATARELLA MANCINI LA ROSA SERPIERI SCARDOLA FUNARI PROIETTI LUCIANI (42’st Castaldo) RUGGIERO LIBERATI (13′ Panico) (45′ st Franceschi)!Panchina GIUSTINIANI LUCHETTI GAGLIARDI CULTRERA CASTALDO IMPERIALE DE IANA FRANCESCHI PANICO Allenatore M. Castagnari

ACADEMY LADISPOLI AGOSTINI PETROCCHI (36’st Carolini) ARACRI (20’st Teti) CALCAGNI PUCINO DI MAURO PEROCCHI BEGLIUTI GIOVANI (Fornetti) BEZZICCHERI (25’st Cuomo) BUONANNO (8’st D’Aguanno) Panchina BARBARO CAROLINI CUOMO D’AGUANNO FORNETTI GIUSTINI GUAGLIANO TETI ALLENATORE A. Franceschini