(Coppa Italia Eccellenza) Il Campus EUR passa di misura contro il Donorione e vola al secondo turno

Vittoria in una partita tirata per il Campus EUR, che con un gol di Bucur supera il Donorione e si guadagna il passaggio del turno

Il Campus EUR comincia nel modo migliore la stagione ufficiale 2021/2022, presentandosi davanti al proprio pubblico con una vittoria di misura per 1-0 contro la Boreale Donorione, compagna di girone proprio del Campus nel gruppo A dell'Eccellenza laziale. La partita è tirata sin dall'inizio, l'assetto tattico scelto dalla squadra di casa regge gli assalti del Donorione, che è più volte pericoloso e sfiora il vantaggio due volte con Muratori, trovando sempre la ferma opposizione del portiere del Campus Barrago, sicuramente tra i migliori in campo. Per l'EUR a quel punto si tratta solo di tenere a bada la tempesta e a condurre la nave in porto negli spogliatoi, con il primo tempo che finisce a reti inviolate.

Molto più vivace la ripresa. La Boreale che perde il dominio territoriale del primo tempo e si espone molto di più agli attacchi del Campus, che negli spogliatoi sembra aver ritrovato la determinazione che un po' era mancata nel primo tempo. Ad aprire i marcatori è Bucur, che con una botta da fuori trafigge il portiere del Donorione Pagella. Tante interruzioni in una partita molto spezzettata. Stupisce comunque l'entità del recupero dato dall'arbitro, ben dieci minuti che non fanno altro che prolungare l'agonia della squadra di casa, costretta a difendere il vantaggio in 10 per l'espulsione per doppia ammonizione nel finale di Mastromattei. Il Campus però respinge tutti gli attacchi e vola al secondo turno della Coppa Italia Eccellenza, in attesa dell'esordio in campionato.

Campus EUR - Boreale Donorione 1-0 (Bucur)

CAMPUS EUR Barrago, Bruschi; Pietrini; Stufa; Calueri; Gabriele; Visconti; Cangiano; Bucur; Necci; Mastromattei. A disposizione: Milian, Marini, Tramacci, Capanna, Incelli, Federici, Quesini, Bonifacio, Pellegrino

BOREALE DONORIONE Pagella, Tondi; Palladino; Coticoni; Casavecchia; Muratore; Prioteasa; Massimiani; Cannillo; Veneselli; Leonardi. A disposizione: Di Santo, Delluomo, Francucci, Fraticelli, Marcelli, Otgon, Svidercoschi, Santelli