(Coppa Italia Eccellenza) I risultati della seconda giornata di partite

E' terminata con Cantalice - Riano Calcio anche la seconda giornata valida per la Coppa Italia Eccellenza, con tante partite che hanno visto all'opera le squadre dei tre gironi di Eccellenza laziale. Curiosamente oggi ci sono state ben quattro partite che sono finite alla lotteria dei rigori, in tre di queste ha vinto la squadra di casa, come nel rocambolesco finale di Colleferro - Paliano che ha visto gli ospiti pareggiare al 95' una partita che sembrava ormai persa. Da registrare anche alcune vittorie molto nette, come quella dell'Anzio Calcio in casa contro il CS Primavera per 4-0 e la goleada dell'Ottavia in casa del Grifone Gialloverde, terminata con un 1-5 a favore degli ospiti. Poco rispettato oggi il fattore campo, su ventuno partite disputate solamente dieci hanno visto trionfare la squadra di casa.

Anzio Calcio - Centro Sportivo Primavera 4-0

Astrea - Atletico Vescovio 1-2

Campus EUR - Boreale Donorione 1-0

Certosa - Pomezia Calcio 1957 0-1

Città di Anagni Calcio - Sora Calcio 1-1 (2-5 d.c.r)

Colleferro Calcio - Città di Paliano 2-2 (7-6 d.c.r)

Ferentino Calcio - Monte S. Giovanni Campano 2-3

Fiumicino 1926 - W3 Maccarese 0-3

Grifone Gialloverde - Ottavia 1-5

Indomita Pomezia - Falaschelavinio 1-1 (6-5 d.c.r)

Luiss - Casal Barriera 3-1

Lupa Frascati - Audace 1919 1-1 (7-6 d.c.r)

Polisportiva Cimini - Città di Cerveteri 2-1

Pontinia - Vis Sezze 2-1

LR Rocca di Papa - Sporting Ariccia 1-0

Terracina Calcio - Itri Calcio 3-1

Vigor Perconti - Atletico Lodigiani 0-2

Villalba Mora - Tivoli Calcio 1-3

Civitavecchia - Academy Ladispoli 1-3

Parioli Calcio - Aranova 0-2

Cantalice - Riano Calcio 1-3