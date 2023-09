Coppa Italia Eccellenza, i risultati dell'andata dei trentaduesimi di finale

È terminata ieri l'andata dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia Eccellenza. Non sono mancate le sorprese, come l'Aranova che ferma in trasferta il Civitavecchia con un pirotecnico 3-3 e il Citizen Academy corsaro sul campo del Campus EUR con il punteggio di 1-2.

LUISS - ACADEMY LADISPOLI 1-1

CAMPUS EUR - CITIZEN ACADEMY 1-2

CIVITAVECCHIA - ARANOVA 3-3

ASTREA - SSA RIETI 0-1

MONTESPACCATO - AUDACE 4-1

W3 MACCARESE - POMEZIA 3-0

FC VITERBO - PESCATORI OSTIA 2-1

VILLALBA - AURELIANTICAURELIO 3-3

CITTÀ DI ANAGNI - CERTOSA 4-5

RACING ARDEA - CITTÀ DI FORMIA 2-1

COLLEFERRO - VICOVARO 2-1

VIS SEZZE - GAETA 2-1

FERENTINO - MONTE SAN BIAGIO 1-0

NETTUNO - CS PRIMAVERA 1-1

TERRACINA - ROCCASECCA 2-0

PRO CALCIO TOR SAPIENZA - UNIPOMEZIA 0-2