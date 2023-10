Coppa Italia Eccellenza, i risultati dell'andata degli ottavi

Si è chiusa l'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza per quanto riguarda il Lazio. Fa rumore la vittoria del Ladispoli, che stende con un netto 3-0 una delle protagoniste dell'inizio di stagione nel girone A, il Campus EUR. Vittoria roboante anche per l'UniPomezia, che va avanti 4-0 con il Colleferro e solo una doppietta di Danieli nel finale riesce a tenere aperta la sfida in vista del ritorno. Sorpresa anche a Rieti, con il Montespaccato che ringrazia Bosi e Mancini e vince l'andata per 1-2.

CIVITAVECCHIA - AURELIANTICAURELIO 0-0

FERENTINO - CERTOSA 0-0

LADISPOLI - CAMPUS EUR 3-0

C.S PRIMAVERA - GAETA 1-3

RIETI - MONTESPACCATO 1-2

TERRACINA - CITTA DI FORMIA 2-0

UNIPOMEZIA - COLLEFERRO 4-2

W3 MACCARESE - FC VITERBO (1-0 IN CORSO)