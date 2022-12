Coppa Italia Eccellenza, i risultati del ritorno dei quarti di finale

Torna la Coppa Italia Eccellenza, con dei quarti di finale che hanno riservato parecchie sorprese rispetto all'andata. Con il rinvio di Nettuno - UniPomezia sono stati tre i quarti di finale disputati, e la copertina se l'è presa sicuramente Insieme Formia - Sora, con i primi che hanno ribaltato e poi vinto ai calci di rigore il risultato dell'andata. Un'impresa ancora maggiore se si conta che il Sora non perdeva da diciassette partite e sta dominando il girone B di Eccellenza Lazio. A decidere il match sono stati Gaita e Djalò, con il Formia che ha poi finito l'opera vincendo 5-4 ai calci di rigore. Una sconfitta non senza rimpianti per il Sora, che al 78' ha visto Costantini calciare a lato il rigore conquistato da Corsetti. Passa anche la Polisportiva Cimini, che capitalizza l'1-0 dell'andata grazie al gol del 2-2 finale di Blazevic, mentre la Luiss passa con il contributo di un Rubolino sostituto provvidenziale che sigla una doppietta e in pieno recupero manda avanti la Luiss grazie ai gol in trasferta.

INSIEME FORMIA - SORA 2-0 (5-4 d.c.r) (38' Gaita, 63' Djalò)

ACADEMY LADISPOLI - CIMINI 2-2 (38’pt Cuccioletta (C), 45’pt 8’st Teti (A), 16’st Blazevic (C)

LUISS - VILLALBA 2-1 (Laurato 2'pt rig. (V), Rubolino 15'st e 46'st (L)