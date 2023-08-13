Coppa Italia Eccellenza e Promozione, le squadre del turno preliminare
La LND Lazio ha divulgato le squadre che parteciperanno ai preliminari di Coppa Italia Eccellenza e Coppa Italia Promozione
È stato resa nota dalla LND Lazio la rosa delle squadre partecipanti ai turni preliminari delle prossime edizioni di Coppa Italia Eccellenza e Coppa Italia Promozione.
COPPA ITALIA ECCELLENZA, TURNO PRELIMINARE:
1) LODIGIANI CALCIO 1972 2) SS ROMULEA 3) ROCCASECCA TERRA SAN TOMMASO 4) PESCATORI OSTIA 5) AMATRCE RIETI 6) ATLETICO PONTINIA 7) VALMONTONE 1921 8) ARANOVA
COPPA ITALIA PROMOZIONE, TURNO PRELIMINARE:
1) SPORTING SAN CESAREO 2) F.C. RIETI 1936 3) AC CASTRO DEI VOLSCI 4) SETTEVILLE CASEROSSE 5) VIVACE GROTTAFERRATA 1922 6) SAN GIOVANNI INCARICO 7) VJS VELLETRI 8) TARQUINIA CALCIO 9) ATLETICO VESCOVIO RN 10)MANZI GIOVANNI ITRI F.C. 11)GRIFONE GIALLOVERDE 12)INDOMITA POMEZIA 13)FONTE MERAVIGLIOSA 14)FIIANO ROMANO 15)VIGOR PERCONTI 16)FALASCHE LAVINIO 17)ATLETICO TORRENOVA 1986 18)CITTA DI CERVETERI 19)ITRI CALCIO 20)MONTEROTONDO 1935 21)EUR TORRINO 22)PRINCIPATO DI COLLI 23)VALLE MARTELLA CALCIO 24)RONCIGLIONE UNITED 25)URBETEVERE CALCIO 26)SANPOLESE 1961 27)CASTEL S. ELIA GRAZIOSI 28)SS COSMA E DAMIANO GRUNUOVO