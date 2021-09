(Coppa Italia Eccellenza) L'Atletico Lodigiani passa a domicilio sul campo della Vigor Perconti

La Vigor Perconti non fa valere il fattore campo e l'Atletico Lodigiani con uno 0-2 accede per la prima volta al secondo turno della Coppa Italia

Esordio vincente per l'Atletico Lodigiani nel primo turno di Coppa Italia Eccellenza. A farne le spese è la squadra di casa di oggi, la Vigor Perconti, squadra solida del girone B di Eccellenza laziale. La prima mezz'ora tra le due squadre è di studio, con la Vigor che fa buona guardia della sua area e la Lodigiani che nonostante tanti volti nuovi tra le file sembra avere già una buona intesa di squadra. A rompere l'equilibrio sono proprio gli ospiti, che con un calcio di rigore al 36' del primo tempo trovano la prima rete di Di Nolfo in maglia Lodigiani. Un rigore guadagnato da Demofonti per un fallo al limite dell'area, trasformato da Di Nolfo con un sinistro spiazzante.

La partita per la Vigor si complica ulteriormente al 43' del primo tempo, con Giordano che deve andare sotto la doccia per un fallo di reazione giudicato da rosso dall'arbitro. Per la Lodigiani a quel punto è tutto in discesa e poco prima della fine del primo tempo trovano il raddoppio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo della Vigor la squadra ospite si lancia in contropiede e De Palma serve Demofonti che poco dentro il vertice sinistro dell'area avversaria trafigge D'Aponte con un rasoterra che si infila alle sue spalle. Molta meno vita nella ripresa, in cui la Vigor Perconti prova a trovare delle contromisure per riaprire la partita. Ma oltre a qualche angolo non arrivano occasioni davvero concrete e la partita si conclude con il punteggio maturato nel primo tempo, con l'Atletico Lodigiani che per la prima volta nella sua storia giocherà il secondo turno della Coppa Italia Eccellenza.

VIGOR PERCONTI - ATLETICO LODIGIANI 0-2 (0-2)

Vigor Perconti: D'Aponte, Grimaldi, Giordano, Desideri (33' st Francioni), Moro, Sagnotti, Menniti, Falanga (1' st Rante), Marchionni (16' st Kone), Zarola (1' st Giuliani), Finucci (26' st Gullotto). All. Francesco Bellinati

Atletico Lodigiani: Bolletta, Tufano (33' st Pellegrini), Guidotti, Sarrocco, Ceccarini, Micheli, Di Nolfo, De Palma, Demofonti (30' st Cirillo), Scartocci (33' st Lommi), Tariciotti (27' st D'Ottavi). All. Danilo Pistillo

Arbitro: Christian Ferruzzi di Albano Laziale

Assistenti: Emiliano Stazi di Tivoli e Riccardo Poggetti Roma 1

Reti: 36' Di Nolfo su rigore, 45' Demofonti

Note: tempo bello, spettatori 70 circa. Espulso al 43' espulso Giordano (VP) per fallo di reazione. Ammoniti il mister della Vigor Bellinati, Micheli, Sagnotti, De Palma, Di Nolfo.Angoli 13-5 (pt 6-5) per la Vigor Perconti.