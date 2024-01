Coppa Italia Eccellenza, l'andata delle semifinali: l'UniPomezia ferma il Montespaccato, Maccarese di misura sul Terracina

Si sono concluse ieri le due semifinali di Coppa Italia Eccellenza, caratterizzate da tanto equilibrio e punteggi bassi. Nella prima semifinale la sfida tra due candidate alla promozione, con Montespaccato ed UniPomezia che non si sono risparmiate e hanno dato vita ad un 1-1 ricco di occasioni. A siglare il risultato un gol per parte, prima con Giusto che ha mandato avanti il Montespaccato all'ottavo minuto e poi con Binaco che al 22' pareggia i conti per i pometini. Nel finale l'UniPomezia tiene il pallino del gioco ma senza riuscire mai a sfondare, portandosi comunque un buon risultato in vista del ritorno in casa. L'altra sfida non è stata meno combattuta, con W3 Maccarese e Terracina che se le sono date fino all'ultimo. A spuntarla è stata la W3 Maccarese, con un gol di testa di Catese, sugli sviluppi di una punizione di Tisei, a fine primo tempo risultato alla fine decisivo. Non pochi rimpianti per il Terracina, che nel primo tempo ha sfiorato il gol non approfittando di una rimessa laterale pasticciata dalla difesa della Maccarese.

I tabellini

MONTESPACCATO - UNIPOMEZIA 1-1 (8'st Giusto (M), 22'st Binaco (U)

W3 MACCARESE - TERRACINA 1-0 (38'pt Catese)