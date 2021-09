Sorteggiata la coppa Italia di Serie D, i sorteggi delle squadre della provincia di Roma

Inizia la stagione di Serie D con i sorteggi dei gironi ed adesso anche con la Coppa Italia di categoria. La 21ª edizione prenderà il via alle ore 15 domenica 12 settembre con le 44 sfide del turno preliminare per proseguire fino alla finale in programma domenica 22 maggio 2022 in campo neutro. Variata di poco la formula della competizione con anche le semifinali che passano in gara unica come tutti gli altri turni della competizione. In tutti i casi saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari.

Calendario

22 settembre 2021 - Primo turno

3 novembre 2021 - Trentaduesimi

24 novembre 2021 - Sedicesimi

5 gennaio 2022 - Ottavi

2 marzo 2022 - Quarti

30 marzo 2022 - Semifinali

22 maggio 2022 – Finale

Aprilia Racing Club-Team Nuova Florida

Atletico Terme Fiuggi-Montespaccato

Ostiamare-Unipomezia

Flaminia Civitacastellana-Real Monterotondo Scalo