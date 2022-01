Coppa Italia Femminile, Como-Roma 0-3: Le giallorosse ipotecano la semifinale. Commento e cronaca della partita

La Roma si aggiudica per tre a zero, in trasferta, l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Como. La squadra di Spugna domina la partita sin dalle prime battute e mette in cassaforte un risultato importante in vista del ritorno. Sugli scudi Paloma Lazaro autrice di una doppietta ma anche Camelia Ceasar. Il portiere della Roma, che ha da poco rinnovato il suo contratto con il club capitolino, con le sue parate ha tenuto inviolata la porta giallorossa evitando alle lombarde di rientrare in partita. Fra due settimane la sfida di ritorno al Tre Fontane.

Como-Roma, la cronaca

Il primo tempo vede le giallorosse col controllo del gioco col Como rintanato in difesa. La Roma segna al 10cimo con Lazaro, ma il gol della spagnola viene annullato per fuorigioco. L’esultanza dell’attaccante romanista viene però soltanto rinviata. Infatti al 43esimo Lazaro sigla l’1 a 0 sfruttando un assist di Haavi. La norvegese segna la rete del raddoppio nella ripresa. Al minuto 56, la numero undici romanista finalizza nel miglior modo possibile un contropiede ben orchestrato da Serturini. Dopo il secondo gol della Roma, il Como si rende molto pericoloso chiamando Ceasar a diversi grandi interventi su Rigaglia, Mariani e Picchi. Scampato il pericolo Lazaro realizza il terzo gol che chiude i conti con uno splendido pallonetto con cui beffa Smail.

Tabellino

Como (4-4-2): Small: Vergani, Rizzon, Hilaj, Cecotti; Picchi, Pastrenge (dal 61’ Rigaglia), Kubassova (dal 70’ Carravetta), Beil (dal 70’ Mariani); Di Luzio, Carp (dal 61’ Lipman). All.: De La Fuente.

Roma (3-5-2): Ceasar; Pettenuzzo, Linari, Di Guglielmo (dal 69’ Kollmats); Serturini (dall’88’ Battistini), Andressa (dall’81’ Ferrara), Bernauer, Greggi, Haavi; Glionna (dal 69’ Soffia), Lazaro (dall’88’ Corelli). All.: Spugna.

Marcatrici: 43’, 88’ Paloma Lazaro (R), 56’ Haavi (R)

Ammonite: Greggi

Arbitro: Vergaro