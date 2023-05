Coppa Italia 2023, come raggiungere lo Stadio Olimpico: le indicazioni per i tifosi di Fiorentina e Inter

Mercoledì 24 maggio alle ore 21:00 Roma ospiterà allo Stadio Olimpico la finale di Coppa Italia fra Fiorentina e Inter. Si prospetta un esodo verso la Capitale dei tifosi viola e nerazzurri e per questo, la Questura ha predisposto delle indicazioni rivolte ai tifosi sul come raggiungere lo stadio.

Le indicazioni per i tifosi della Fiorentina

Per i tifosi della Fiorentina è consigliata l'uscita del raccordo SS Aurelia-Direzione Centro. I tifosi viola che arriveranno in auto potranno parcheggiare le loro automobili a Piazzale Clodio per poi raggiungere lo stadio a piedi (25 minuti). Una volta presa l’uscita del GRA i tifosi per giungere all’area di parcheggio a loro dedicata: dovranno passare per piazza e seguire via Baldo degli Ubaldi, via Angelo Emo, via Candia, viale Giulio Cesare, via Barletta, viale Angelico fino a via Dardanelli dove troveranno la destinazione.

Diverso l’arrivo per i tifosi di Vincenzo Italiani che arriveranno nella Capitale pullman. Infatti una volta giungi a viale Angelico, il pullman svolterà in piazzale Maresciallo Giardino e continuerà fino a Lungotevere della Vittoria/Oberdan. Da lì i fans viola potranno raggiungere l’Olimpico a piedi in circa 20 minuti.

Le indicazioni per i tifosi dell'Inter

Percorso diverso per i tifosi dell’Inter. I nerazzurri che giungeranno a Roma in auto dovranno uscire dal GRA all’altezza di SS Salaria Direzione Centro e da lì percorrere la Tangenziale Est Uscita Campi Sportivi, il Lungotevere Acquacetosa e D'Acquisto, seguire piazza Cardinal Consalvi per poi immettersi in via Flaminia superare piazza Apollodoro e viale Tiziano giungendo a viale XVII Olimpiade dove troveranno l’area di parcheggio a loro stabilità. Da lì per raggiungere l’Olimpico basteranno 20 minuti a piedi.

Più breve il percorso per i tifosi interisti che arriveranno in pullman. Infatti una volta percorsa la Tangenziale Est, il pullman devierà a Largo Ferraris IV per giungere al viale Macchia della Farnesina da dove lo Stadio Olimpico dista poco più di 10 minuti a piedi.