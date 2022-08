Coppa Italia 2022/2023 : il cammino di Roma e Lazio. Derby solo in finale

In questa settimana prenderanno il via i trentaduesimi della Coppa Italia 2022/2023. La Roma e la Lazio e le altre big della Serie A scenderanno in campo dagli ottavi di finale. Per le due romane possibile derby solo in finale come nel 2013 quando la Lazio vinse lo storico Derby di Coppa.

Il cammino della Lazio

La Lazio è stata inserita nella parte sinistra del tabellone. Una fra Bologna, Cosenza, Perugia e Cagliari l?avversaria della Lazio agli ottavi. Fra le big i biancocelesti potranno incontrare la Juventus ai quarti ed in semifinale o l?Atalanta o l?Inter dell?ex Inzaghi. Nella scorsa stagione il cammino della Lazio si interruppe ai quarti contro il Milan, con la formazione biancoceleste sconfitta per 4 a 0 dai rossoneri. La Lazio è a quota 7 successi nella competizione.

Il cammino della Roma

La Roma è stata inserita nella parte destra del tabellone della Coppa Italia 2022/2023. Prima avversaria dei giallorossi agli ottavi una fra Empoli, Spal, Benevento e Genoa. Possibili avversarie big per Mourinho il Napoli dell?ex Spalletti ai quarti ed in semifinale possibile scontro contro Milan o Fiorentina. Nell?ultima edizione la Roma uscì dalla Coppa Italia ai quarti di finale perdendo a San Siro per due a zero contro l?Inter, poi vincitrice del trofeo. La Roma con 9 Coppe Italia vinta andrà a caccia della stella d'argento, che arriverebbe in caso di vittoria del trofeo.

Vista la situazione del tabellone di Coppa Italia il derby potrà giocarsi soltanto in un?ipotetica finale in programma il 24 maggio 2023 proprio allo stadio Olimpico. Nel 2013 l?ultimo precedente delle due capitoline in finale con la Lazio che vinse lo storico derby di Coppa grazie alla rete di Lulic.