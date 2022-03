Conference League: Roma ai quarti la grande rivincita. E per la semifinale...

Dall'urna di Nyon è uscita l'avversaria dei quarti della Roma di Mourinho. Dopo aver superato agli ottavi il Vitesse con un gol al novantesimo di Tammy Abraham, la squadra giallorossa affronterà ai quarti il Bodo/Glimt. Sfida che sa di rivincita per la squadra di Mou che ritrova i norvegesi già affrontati nel girone e da cui ha subito una clamorosa lezione. Ipotetica semifinale contro Leicester o Psv Eindhoven.

Roma-Bodo/Glimt, quando si gioca

La Roma ritrova il Bodo/Glimt sul suo cammino europeo. La sfida di andata si giocherò in Norvegia il 7 aprile, mentre il ritorno allo Stadio Olimpico si disputerà la settimana dopo il 17 aprile. Ricordiamo che in questa stagione è stata eliminata la regola del gol in trasferta.

Chi in semifinale

Nell'ipotetica semifinale la Roma incrocierà la vincente del quarto Leicester-Psv Eindhoven. Le date delle semifinali sono fissate per giovedì 28 aprile e ritorno all'Olimpico il 5 maggio.

Gli avversari

Il Bodo/Glimt la Roma lo conosce bene. La squadra di Mou ha afforntato i norvegesi già nella fase a gironi di questa Conference League. La squadra norvegese ha dato una lezione alla Roma nell'andata battendo i giallorossi per sei a uno. Non è andata meglio al ritorno con la Roma che è riuscita a pareggiare per due a due soltanto nel finale. Fra i campioni di Norvegia non ci sarà l'attaccante classe 2000 Botheim ceduto al Krasnodar e che in due partite mise a segno tre gol e tre assist alla Roma.