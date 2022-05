Con l'abito da sposa al Franchi: la storia di Laura e del suo matrimonio giallorosso

"Mai sola mai" canta Marco Conidi e tutto l'Olimpico prima di ogni partita. E Laura queste parole le ha prese alla lettera. Laura è una tifosa doc della Roma da anni abbonata alla Curva Sud che lo scorso sabato si è sposata. Matrimonio prima e viaggio di nozze a Firenze poi insieme al neo marito e al figlio, per essere presenti oggi all'Artemio Franchi di Firenze per sostenere la squadra giallorossa impegnata nel posticipo della 36esimo giornata di Serie A.

Matrimonio giallorosso

Da tifosissima della Roma, Laura ha organizzato un matrimonio a tinte giallorosse. Partendo dai tavoli intitolati con i nomi dei campioni della Roma del passato e del presente, da Totti a Giannini passando da Pellegrini e Zaniolo ma non solo. La classica marcia nuziale è stato sostituita con "Mai sola mai" di Conidi e anche il bouquet è giallorosso (foto dal suo profilo Twitter Dory1927). Al matrimonio oltre che ai parenti anche tanti compagni amici di stadio e di Curva. Tutto questo per un matrimonio "bello, tutto molto romanista come deve essere".

Dall'altare al Franchi

La curiosa storia di Laura è stata riportata sul sito ufficiale dell'As Roma. Una fede calcicistica totalizzante per la donna che racconta: "Dopo la festa al ristorante. Dovremmo partire direttamente dal locale la sera stessa del matrimonio per andare a Firenze. Stare lì la domenica, fare una visita alla città e poi lunedì a vedere la partita. Io sarò presente con mio marito e mio figlio allo stadio, con l’abito da sposa addosso”.

Tifosa Doc

Laura è una tifosa doc e ha già staccato i biglietti per Tirana per la finalissima di Conference League ancora prima della semifinale di ritorno contro il Leicester. Adesso però mancano solo i ticket per lo stadio visto che la donna non fa parte della cerchia dei fortunati estratti a sorte dal club capitolino per assistere alla finale. Ma una cosa è certa, Laura che si è presa le ferie proprio dal 20 al 26 maggio, a Tirana ci sarà ancora una volta, come sempre per tifare e sostenere la sua Roma.