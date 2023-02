Como-Roma Femminile 0-1: un gol di Andressa vale tre punti. Commento, cronaca e pagelle della partita

La Roma vince anche il Como nella 16esima giornata di Serie A Femminile. Le giallorosse passano per uno a zero grazie alla zampata di Andressa arrivata nel primo tempo. La Roma conduce la partita come al suo solito, rischiando nulla e creando diverse occasioni non sfruttate. Novanta minuti condotti con autorità dalle giallorosse e 14esima vittoria in 16 partite messa in cascina. Roma prima a quota 42 punti a +8 dalla Juventus che ha una partita in meno.

Como-Roma, la cronaca

Al 14esimo occasione Roma con Linari che controlla al limite dell'area e col destro per poco non trova la porta. Al 26esimo Roma in vantaggio con Andressa. La brasiliana respinge in rete un palo di Giacinti che a sua volta aveva intercettato palla da un errato passaggio di Beretta in fase di costruzione. Al 35esimo Giugliano spreca una grande occasione calciando fuori da ottima posizione un assist di Giacinti. Al minuto 43 la dieci giallorossa ci prova dalla distanza, ma il portiere respinge. Ad inizio ripresa Wenninger a centimetri dal gol: l'austriaca si coordina in girata nell'area piccola e per un soffio non raddoppia. Al 55esimo un tiro dalla distanza di Greggi colpisce la traversa. Al 66' tiro di Beil deviato in corner da Ceasar. Poi ci riprova Giacinti, brava Beretta ad opporsi.

Tabellino e pagelle

Como (4-3-3): Beretta 5; Brenn 5,5, Rizzon 5,5, Krevets 5,5 (dal 62' Borini 5), Zanoli 5,5; Picchi 5,5 (dall'86' Cavicchia s.v.), Pastrenge 5,5, Beil 6 (dal 71' Rigaglia 6); Di Luzio 5,5 (dal 71' Lindberg 5,5), Pavan 5, Kubassova 5. All.: De la Fuente 5

Roma (4-4-1-1): Ceasar 6; Bartoli 6,5, Wenninger 6, Linari 6,5, Minami 6 Glionna 5,5 (dal 75' Selerud 6), Greggi 6,5, Giugliano 6, Haavi 6; Andressa 7 (dal 75' Ciccotti 6), Giacinti 6,5. All.: Spugna 6,5

Marcatrici: 26' Andressa (R)

Ammonite: Kravets (C), Borini (C), Pastrenge (C)

Arbitro: Gandino

Le top e flop giallorosse

Andressa 7: Brasiliana decisiva ancora una volta. Il nuovo ruolo vicino alla porta valorizza la sua verve realizzativa.

Giacinti 6,5: Sempre presente in area di rigore e nella manovra gialorossa. Ci mette lo zampino nel gol della vittoria.

Bartoli 6,5: Attenta e puntuale il capitano della Roma che non bada a leziosismi.

Glionna 5,5: Non la sua miglior partita. Sono mancati i suoi soliti strappi.