Como-Roma Femminile 2-3: Linari su rigore firma la rimonta romanista

La Roma Femminile batte per tre a due in rimonta il Come nell'undicesima giornata del campionato di Serie A Femminile. Partita più complicata del previsto per le ragazze di Spugna che vanno due volte in svantaggio e che poi rimontano con Linari e Di Guglielmo. Proprio la numero 32, non perfetta in difesa oggi, risulta determinante per il successo giallorosso. L'ex Atletico Madrid sigla infatti una doppietta su rigore regalando tre punti pesantissimi alle campionesse d'Italia in virtù della sconfitta della Juventus. Infatti la Roma chiuse il 2023 di campionato a quota 33 punti (tutte vittorie) a +6 dalla bianconere seconde. Adesso testa alla sfida di Champions League contro il PSG.

Como-Roma, la cronaca

Al 13esimo destro di Viens che sbatte sulla traversa. Al 19esimo buono spunto personale di Tomaselli che calcia da fuori area, pallone alto di poco. Al 35esimo vantaggio del Como con un gran sinistro da posizione defilata di Skorvankova che batte Korpela sul primo palo. 44esimo contropiede della Roma culminato col destro di Glionna che non trova la porta. Nel recupero clamorosa occasione sprecata da Viens che dal limite dell’area piccola col mancino spara alto. Al 51esimo bravissima Giacinti a liberare il sinistro che però si spegne sul palo interno. Al 52esimo rigore per la Roma per un fallo di Lundolf su Bartoli. Dal dischetto va Linari che non sbaglia. Al 56esimo il Como ripassa in vantaggio con una girata di Picchi che sfrutta un’incertezza della difesa romanista che non riesce a liberare l’area. Al 59esimo il nuovo pareggio della Roma con un colpo di testa di Di Guglielmo che manda il pallone sul secondo palo. Al 61esimo secondo rigore della partita per la Roma stavolta conquistato da Viens per fallo di Picchi. Dagli 11 metri sempre Linari che non sbaglia nemmeno questa volta. Al 67esimo Korenciova in uscita mura Giugliano. Al 93esimo Martinovic anticipa Valdezate e di testa sfiora il pareggio.

Tabellino e pagelle

Como (4-4-2): Korenciova 6; Bergersen 6, Rizzon 6, Cox 6, Lundolf 5; Monnecchi 6, Karlenas 5,5, Vaitukaityte 6 (dal 46’ Hilaj 5,5), Picchi 6 (dal 78’ Martinovic 6); Arcangeli 6 (dal 63’ Baldi 5,5), Skorvankova 7. All.: Bruzzano 6

Roma (4-2-3-1): Korpela 5,5; Bartoli 6,5, Valdezate 5,5, Linari 7,5, Di Guglielmo 7 (dal 78’ Serturini 6); Greggi 6 (dal 68’ Feiersinger 6), Tomaselli 6 (dal 46’ Kumagai 6); Glionna 5,5 (dal 46’ Giacinti 6,5), Giugliano 5,5, Haavi 6,5 (dal 68’ Aigbogun 6); Viens 6,5. All.: Spugna 6,5

Marcatrici: 53’, 62’ Linari (R), 59’ Di Guglielmo (R); 35’ Skorvankova (C), 56’ Picchi (R)

Ammonite: Skorvankova (C)

Arbitro: Nigro

Le top e flop giallorosse

Linari 7,5: Non perfetta oggi in difesa, qualche colpa in entrambi i gol lombardi. Glaciale però dal dischetto, due volte. Leader.

Di Guglielmo 7: Ancora una volta decisiva. Un gol da centravanti però che rianima la Roma in un momento decisivo dell’incontro.

Bartoli 6,5: Suona la carica più volte e risulta fondamentale. Si guadagna con caparbietà il primo calcio di rigore.

Korpela 5,5: Si fa beffare da posizione angolata sul primo palo nel primo gol. Poteva fare di più sul secondo uscendo, invece è rimasta sulla linea di porta.