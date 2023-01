Como-Roma Femminile 1-1: giallorosse ai quarti di Coppa Italia

La Roma pareggia col Como per uno a uno e approda ai quarti di finale di Coppa Italia. Le giallorosse infatti passano il girone per la miglior differenza reti chiudendo il gruppo a quota 4 punti, gli stessi del Como. Contro le lombarde la Roma non gioca la sua miglior partita, il Como si chiude bene e in ripartenza punge al 40esimo. Immediata la risposta della Roma con Haavi che ristabilisce la parità. Nella ripresa pur non brillando le ragazze di Spugna portano a casa il pareggio che vale la qualificazione.

Como-Roma, la cronaca

Subito pericolosa la Roma con un colpo di testa di Giacinti che esce alto di poco. Al 26esimo miracolo di Korenciova su un colpo di testa di Bartoli in proiezione offensiva. Dal corner seguente prodezza del portiere delle lombarde su un tap in a botta sicuro di Giacinti. Al 40esimo passa avanti il Como con Beccari che su un cross dalla sinistra anticipa Minami e batte Lind. Alla ripresa del gioco pareggio immediato della Roma: Serturini accelera sulla destra e mette in mezzo dove arriva Haavi che non sbaglia. Al 78esimo occasione per Haug ma il suo tiro è debole e centrale. Al 94esimo brivido per la Roma con un tiro di Borini deviato in corner.

Tabellino e pagelle

Como (4-3-3): Korenciova 6,5; Rizzon 6, Hilaj 5,5 (dal 69’ Beil 6), Lipman 6, Borini 5,5; Karlenas 6, Rigaglia 5 (dal 57’ Brenn 6), Picchi 5,5 (dal 57’ Pastrenge 6); Pavan 5,5 (dal 69’ Linberg 6), Kubassova 5, Beccari 7 (dal 42’ Di Luzio 5). All.: De la Fuente 6

Roma (4-2-3-1): Lind 6; Bartoli 6,5, Wenninger 5,5, Linari 6, Minami 5; Greggi 6,5, Giugliano 6; Serturini 6,5 (dal 73’ Glionna 6), Andressa 6 (dal 62’ Ciccotti 6), Haavi7; Giacinti 6 (dal 62’ Haug 5,5). All.: Spugna 6

Marcatrici: 40’ Beccari (C); 41’ Haavi (R)

Ammonite: Karlenas (C)

Arbitro: Teghille

Le top e flop giallorosse

Haavi 7: La migliore della Roma. Imprendibile in dribbling, sigla il gol qualificazione.

Serturini 6,5: Buona partita della 15 giallorossa. Da una sua progressione nasce il gol del pareggio romanista.

Bartoli 6,5: Prestazione positiva del capitano romanista. Bene in difesa, ottima in fase offensiva.

Minami 5: Si fa scappare la diretta avversaria in occasione del gol del Como