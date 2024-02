Così De Rossi ha cambiato la Roma in tre partite

Tre partite, tre vittorie. Non poteva esserci un inizio migliore per Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. La mano di DDR sulla squadra, si intravede. Ancora a piccoli dosi, a volte ad intermittenza, ma qualcosa nella Roma è tatticamente cambiando.

La difesa a quattro

Il primo cambiamento netto, evidente nella Roma è il passaggio alla difesa a quattro. I due anni e mezzo di Mourinho si sono contraddistinti per l’impiego della difesa a 3 (5, ndr). DDR con gli stessi problemi dello Special One, senza Smalling, N’Dicka e Kumbulla (andato al Sassuolo) ha già contro il Verona al debutto schierato la linea a 4, anche prima dell’arrivo di Angelino ora il titolare della corsia mancina. Gli stessi problemi di prima ma affrontati in modo diverso e con idee. Un nuovo modo di difendere per la Roma. Difesa più alta, pressing e meno attesa senza portarsi gli avversari nella zona pericolosa. A questo si aggiunge l’inserimento costante dei terzini con Karsdorp già a quota 2 assist in tre partite.

Il possesso e il tridente

Altra novità è il possesso palla. La Roma non lancia più lungo su Lukaku (due anni fa era Abraham, ndr) ma arriva davanti col fraseggio e scambi. Contro la Salernitana i giallorossi hanno sfondato il 60% di possesso palla, chimera nell’epoca dello Special One ma è contro il Cagliari che si è visto in maniera più netta il gioco di De Rossi. Gestione, verticalizzazioni, scambi veloci e un nuovo ruolo per Dybala. Che parte più largo ma poi come confermato da DDR è libero di agire dove vuole e creare. Il secondo gol contro i sardi è stato un bellissimo spot. De Rossi ha fatto poi un’altra cosa non banale nella sua semplicità: ha riportato El Shaarawy a fare l’esterno offensivo. Meno corse all'indietro per il Faraone che è tornato nel suo ruolo naturale e dove sta convincendo. E poi zero polemiche contro arbitri e non solo, un altro cambio rispetto alla gestione precedente.

Il primo esame

Contro Verona e Salernitana, la Roma ha giocato bene ad intermittenza. Contro i veneti ottimo primo tempo, contro i campani buon inizio di ripresa. Contro il Cagliari una prestazione convincente rischiando nulla e mettendo a segno 4 gol ed esprimendo un bel calcio propositvo per tutta la partita. Sabato all’Olimpico arriverà l’Inter il primo vero banco di prova della nuova Roma. Quello che si chiede a De Rossi non è di stravincere contro i nerazzurri, al momento fra le migliori squadre d’Europa, ma ci si attende un cambio di atteggiamento. Mou ha pagato le brutte figure contro le big, giocando partite molli e senza mordente. A DDR si chiede il cambio almeno nello spirito.