Coly ferma il Trastevere sul pareggio

Ancora un pari nel recupero per il Trastevere, che contro il Castelnuovo Vomano va in vantaggio per due volte facendosi sempre riprendere dagli ospiti. Due gol in tutti e due i tempi, con Fioretti che dopo 20' regala il vantaggio al Trastevere su assist di Proia, complice un errore difensivo del Castelnuovo. Gli ospiti però pareggiano alla fine del primo tempo con D'Egidio, bravo di rapina a raccogliere la respinta di Semprini. Il secondo tempo è scoppiettante come il primo, e Fioretti rimette in vantaggio i suoi con un rigore causato dal portiere avversario Natale. I tre punti però non arrivano neanche questa volta, con il gol di Coly su rigore al 44' per un fallo di mano di Fioretti.

TRASTEVERE-CASTELNUOVO VOMANO 2-2

MARCATORI: 20'pt Fioretti (T), 45'pt D'Egidio (C), 21'st rig. Fioretti (T), 44'st rig. Coly (C)

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Laurenzi (38'st Ilari), Chinappi, Pasqualoni, Giordani, Macrì, Crescenzo, Fioretti (46'st Santilli), Corsetti (28'st Massimo), Proia (35'st Lapenna). A disp. D'Alessandro, Tarantino, Lo Porto, Cats, Di Rauso. All. Mazza

CASTELNUOVO VOMANO: Natale, Ludovici, Sanseverino, Casimirri, Alfieri, Terrenzio (48'st Cangemi), D'Egidio, Foglia, Bubalo (28'st Coly), Prestianni (31'st Ragni), Scacco (38'st Pulsoni). A disp. Scardillo, Emili, Campestre, Giammarino, Madorno. All. Di Fabio

ARBITRO: Virgilio di Agrigento

ASSISTENTI: Gennuso di Caltanissetta - Piomboni di Città di Castello

NOTE - Ammoniti: Natale, Proia, Prestianni, Sanseverino, Crescenzo, Fioretti, Ragni. Angoli: 2-6. Recupero: 5'st