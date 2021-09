Colpo last-minute per l'UniPomezia, arriva un nuovo difensore centrale ex Roma

Il mercato agli sgoccioli non ha impedito all'UniPomezia di ufficializzare un nuovo colpo prima dell'esordio ufficiale nel girone E di Serie D. Il giocatore in questione è Alessio Santese, difensore centrale classe 2001 in arrivo dalla primavera dell'Ascoli. E se già l'Ascoli è un club importante lo sono ancora di più le prime giovanili di Santese, che ha iniziato la sua carriera tra le file delle giovanili della Roma. “Sono davvero contento di iniziare la mia stagione con questa squadra – dichiara Santese - Nell'Unipomezia ho trovato una società con dei valori e tanta voglia di arrivare e a me questo piace. Darò tutto me stesso per fare il bene della squadra e dei compagni”. Sul perché ha sposato il progetto dell'UniPomezia Santese non ha il minimo dubbio. “Cosa mi ha spinto a scegliere questo club? Il fatto che sia una società ambiziosa e che punta in alto, proprio come me. Questa sarà la mia prima stagione tra i grandi e voglio giocarmi al meglio le mie carte. Voglio dare una mano alla squadra, cercare di fare più punti possibili e giocare partite di livello. Tutti qui sappiamo che la Serie D sarà una sfida impegnativa ma daremo il massimo. Vedremo cosa dirà il campo ma sono certo che non deluderemo”.